Straordinario concerto della Stagione dell’Associazione Massimo Freccia. Il “Gran Duo” è formato dal flautista Michele Forese e dalla pianista Rosalba

Il quarto appuntamento della Stagione dell’Associazione Massimo Freccia, realizzata con l’Assessorato alla Cultura di Ladispoli, ha incantato il pubblico con una performance davvero speciale. Il “Gran Duo” è formato dal flautista Michele Forese e dalla pianista Rosalba. La presentazione è stato un evento dove talento, vitalità e determinazione, uniti ad una assoluta padronanza tecnica ed eleganza, si sono plasmati in un equilibrio perfetto, affascinante e profondo.



Le partiture proposte hanno messo in luce il forte affiatamento tra i due concertisti, già potuto ammirare in altri concerti; un’empatia musicale totale resa con una vasta gamma di contrasti sonori, passando mirabilmente, con naturalezza, dai passaggi imperiosi e virtuosisti a quelli sognanti ed evocativi. Con un’esecuzione dinamica e accurata, si è partiti dalla “Undine Sonata” di Carl Reinecke alla “Suite de Trois Morceaux” di Benjamin Godard per poi arrivare alla “Fantasy on Der Freischutz” di Claude-Paul Taffanel ed al travolgente “Tico-tico no fubá” di Zequinha de Abreu offerto come bis da questi due straordinari concertisti. Acclamazioni ed applausi più che meritati.



Davvero un gran bel concerto, sulla scia di quelli già proposti in questa Stagione 2025 dell’Associazione Massimo Freccia, una rassegna iniziata nel migliore dei modi; un’iniziativa che permette a tutti di poter godere di un valido e coinvolgente approccio con le meraviglie della Grande Musica.