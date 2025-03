Rissa a Ladispoli, aggrediti i poliziotti

Due uomini di 27 anni sono stati arrestati e trasferiti in carcere a Civitavecchia con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale

Caos a Ladispoli per una violenta rissa in strada, culminata nell’aggressione ai poliziotti intervenuti. Due uomini di 27 anni, un romeno e un ecuadoregno, sono stati arrestati e trasferiti in carcere a Civitavecchia con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, come riporta Civonline. Gli altri coinvolti nella rissa sono fuggiti, ma le indagini proseguono. Ancora da chiarire le cause dello scontro, mentre i residenti denunciano da tempo problemi legati all’abuso di alcol vicino ai minimarket.