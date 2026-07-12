Dal tricolore al titolo mondiale: i successi di Andrea Scalella e Mattia Saoncella, studenti del Mattei

Due studenti dell’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri protagonisti, a pochi giorni di distanza, di due risultati sportivi di grande prestigio. Andrea Scalella ha conquistato il titolo italiano Under 20 nella staffetta 4×400, mentre Mattia Saoncella è salito sul tetto del mondo nel windsurf, laureandosi campione mondiale iQFOiL Youth Under 19.

Per Andrea Scalella sono stati giorni impegnativi, ma anche esaltanti e pieni di soddisfazioni. Venerdì 3 luglio ha concluso il proprio percorso scolastico ottenendo il massimo dei voti all’esame di maturità, 100 su 100. Subito dopo è partito per Caorle, dove sabato 4 e domenica 5 luglio si sono disputati i Campionati italiani Under 20 di atletica leggera.

Sabato 4 luglio Andrea ha prima superato le batterie dei 400 metri con il tempo di 48 secondi e 17 centesimi. Nella finale ha poi chiuso al settimo posto, migliorando ancora il proprio primato personale e fermando il cronometro a 48 secondi e 10 centesimi. La soddisfazione più grande è arrivata domenica 5 luglio. Scalella, insieme a Valerio Ciaramella, Edoardo Petriaggi e Diego Mancini, ha vinto la staffetta 4×400 con i colori della Studentesca Rieti Andrea Milardi. Il quartetto ha conquistato il titolo italiano con il tempo di 3 minuti, 15 secondi e 5 centesimi, precedendo il Cus Pro Patria Milano.

Pochi giorni più tardi è arrivato un altro risultato da celebrare per l’Istituto Mattei. Venerdì 10 luglio, nelle acque di Sant Pere Pescador, in Costa Brava, Mattia Saoncella ha conquistato il titolo mondiale iQFOiL Youth nella categoria Under 19. Il giovane atleta di Bracciano, portacolori del Circolo Surf Torbole, aveva chiuso al comando la fase di qualificazione, conquistando l’accesso diretto alla finale. Nella Medal Series decisiva ha completato l’opera, laureandosi campione del mondo al termine di una competizione che ha riunito in Spagna quasi 400 giovani atleti provenienti da 36 nazioni.

Due discipline molto diverse, l’atletica leggera e il windsurf, ma un unico motivo di orgoglio per la comunità scolastica dell’Enrico Mattei. I successi di Andrea Scalella e Mattia Saoncella premiano il talento, l’impegno e la capacità di conciliare lo studio con un’attività sportiva praticata ai massimi livelli.