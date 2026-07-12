Cerveteri, Olimpiadi della Biomedicina, due studenti del Mattei sul podio

Un secondo e un terzo posto per l’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri alle “Olimpiadi della Biomedicina”, il progetto di Formazione Scuola-Lavoro promosso dall’Università La Sapienza di Roma. La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì scorso, 10 luglio, presso l’Ospedale Sant’Andrea. Abbiamo assistito ad un grandissimo successo dell’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri. Infatti, a conquistare il secondo posto è stato Valerio Santamaria, studente della classe 3F, presente alla premiazione insieme ai genitori. Ma non è finita qua. Sul terzo gradino del podio è salito Massimo Salomone, della classe 5F, che non ha potuto partecipare alla cerimonia perché fuori città.

Le Olimpiadi della Biomedicina sono rivolte agli studenti del triennio delle scuole superiori che seguono un percorso biomedico. Il progetto prevede una prima selezione all’interno degli istituti scolastici e una successiva fase presso la Sapienza, con prove individuali e attività di approfondimento nelle discipline scientifiche. Un risultato importante per Valerio Santamaria e Massimo Salomone e motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità scolastica dell’Enrico Mattei di Cerveteri. A entrambi sono arrivate le congratulazioni dell’Istituto.