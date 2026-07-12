La nota stampa dell’amministrazione:

Si è svolto un incontro operativo convocato dal Sindaco Alessandro Grando con i rappresentanti delle Forze dell’ordine impegnate sul territorio. Al tavolo erano presenti l’Amministrazione comunale, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto e la Polizia locale.

Nel corso della riunione è stato fatto il punto, in particolare, sulla sicurezza urbana, la gestione della movida e le situazioni di marginalità presenti in alcune aree del territorio.

L’obiettivo condiviso è quello di rafforzare ulteriormente il coordinamento tra tutte le Forze dell’ordine, programmando servizi mirati e interventi congiunti per garantire una presenza sempre più efficace sul territorio e risposte tempestive alle esigenze dei cittadini.

Sicurezza e movida, vertice tra Comune di Ladispoli e Forze dell’ordine: Grando scrive al Prefetto

Tra le priorità individuate figurano il controllo delle aree maggiormente interessate dalla movida notturna, il contrasto ai comportamenti che compromettono il decoro e la vivibilità della città e la gestione delle situazioni che coinvolgono persone senza fissa dimora, attraverso un’azione coordinata delle autorità competenti.

Al termine dell’incontro il Sindaco ha inoltrato al Prefetto di Roma una formale richiesta di rafforzamento degli organici e dei servizi, affinché sia garantito un presidio ancora più capillare del territorio.

“La sicurezza è e continuerà ad essere una priorità assoluta della nostra Amministrazione”, ha dichiarato il Sindaco Grando.

“In questi anni abbiamo investito risorse e messo in campo interventi concreti per rendere la città più sicura, collaborando fattivamente con tutte le Forze dell’ordine.

Durante il periodo estivo aumentano le presenze e, conseguentemente, i potenziali problemi, per questo chiediamo un rafforzamento degli organici.

La nostra linea è chiara: tolleranza zero nei confronti di chi delinque, di chi alimenta situazioni di degrado e di chi pensa di poter trasformare gli spazi pubblici in zone franche.

La sicurezza e il decoro non sono negoziabili. Continueremo a lavorare al fianco di tutte le Forze dell’ordine, che ringraziamo per il grande lavoro che svolgono al servizio della nostra comunità”.