Marina di Cerveteri, Alessio Catoni eletto Presidente della Pro Loco

Cambio al vertice della Pro Loco Marina di Cerveteri. Alessio Catoni è stato eletto nuovo Presidente dell’associazione, raccogliendo il testimone da Pietro Giacomini.

Marina di Cerveteri, Alessio Catoni eletto Presidente della Pro Loco

Alessi Cateni ha dichiarato: “Ringrazio il mio amico e Presidente uscente Pietro Giacomini, che ha lavorato con fatica e tanto cuore in questi anni per le nostre frazioni. Ringrazio tutto il direttivo per la fiducia concessami. Cercherò di onorare questo incarico”. Il nuovo Presidente ha annunciato anche l’intenzione di avviare immediatamente il lavoro insieme al direttivo e ai soci: “Partiremo subito, tutti insieme, il prima possibile”.

Catoni è da tempo impegnato nella vita associativa e civica del territorio. È presidente dell’associazione Koinèt APS ed è stato tra i promotori del Consiglio Cittadino Cerenova-Campo di Mare, nato per rappresentare le esigenze dei residenti e di chi frequenta le frazioni costiere. Per la Pro Loco Marina di Cerveteri si apre ora una nuova fase, nel segno della continuità con il lavoro portato avanti negli ultimi anni da Pietro Giacomini e dal direttivo.