Fiumicino, controlli contro l’abbandono dei rifiuti e i parcheggiatori abusivi

Controlli straordinari della Polizia Locale di Fiumicino tra Fregene e il Lungomare della Salute. L’operazione ha riguardato il contrasto all’abbandono dei rifiuti, le violazioni al Codice della Strada e la presenza di parcheggiatori abusivi. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno monitorato anche alcune situazioni riconducibili ai cosiddetti “accumulatori seriali”, con particolare attenzione alle condizioni igienico-sanitarie e al decoro dei quartieri.

È stata inoltre individuata un’area nella quale era presente dell’eternit. Gli agenti hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dello scarico illecito. Alle operazioni hanno partecipato anche l’assessore all’Ambiente Stefano Costa e il personale specializzato di Fiumicino Ambiente. Le pattuglie della viabilità hanno invece controllato le strade di collegamento tra Fiumicino e Fregene, elevando alcune sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Il personale del Comando di via Portuense ha presidiato anche le aree di sosta sul Lungomare di Fregene per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e tutelare residenti e turisti.

Il Comandante della Polizia Locale ha dichiarato che “Questo ampio ventaglio di interventi non costituisce un caso isolato. Ma la traduzione pratica della linea programmatica dell’Amministrazione comunale. L‘intera operazione è infatti il frutto dell’indirizzo politico dettato dal Sindaco, Mario Baccini. Che ha posto il decoro, la legalità e la sicurezza dei cittadini al centro dell’agenda di governo. Il nostro obiettivo è quello di debellare l’abbandono incontrollato dei rifiuti nei luoghi pubblici e prevenire l’abusivismo. Non abbasseremo la guardia: garantiremo una continua attività di monitoraggio, finalizzato al contrasto di ogni forma di illegalità all’interno del nostro comune. – prosegue – I servizi di controllo congiunti proseguiranno anche nei prossimi giorni, estendendosi progressivamente alle altre località. Ringrazio, oltre ai nostri agenti di Polizia Locale, anche tutte le altre Forze dell’ordine che, congiuntamente all’azione amministrativa, garantiscono controlli puntuali sul territorio.”.

I controlli congiunti proseguiranno nei prossimi giorni e saranno progressivamente estesi alle altre località del territorio comunale.