Festa del Fiore di Zucca, Cangemi: “Iniziative che rafforzano il senso di comunità”

Pubblico oltre ogni aspettativa per la quinta edizione della Festa del Fiore di Zucca, organizzata dal Rione Madonna dei Canneti nell’area del campo sportivo Enrico Galli. La manifestazione si conclude oggi con un’ultima serata dedicata agli spettacoli e alle degustazioni. Sul palco sono intervenuti il presidente del Rione Madonna dei Canneti Renato Orlandini, l’assessore comunale Manuele Parroccini, il consigliere Gianluca Paolacci e il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Cangemi.

Festa del Fiore di Zucca, Cangemi: “Iniziative che rafforzano il senso di comunità”

Cangemi ha sottolineato il valore sociale e aggregativo delle iniziative organizzate sul territorio. “Il nostro sostegno a feste come questa, allegre e partecipate da famiglie e bambini, rappresenta un segnale della vitalità di una comunità. Il contributo di Arsial e della Regione Lazio permette quindi alle associazioni e ai rioni di organizzare manifestazioni che costituiscono un importante strumento di aggregazione sociale. Uniscono la comunità e offrono a cittadini e villeggianti piatti realizzati con prodotti locali e grazie al lavoro di tanti volontari”. Il comunicato conclude affermando che è una festa resa possibile dal lavoro di una squadra affiatata e dall’impegno dei volontari, con il sostegno del consigliere Gianluca Paolacci.