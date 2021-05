Dal 10 al 15 maggio 2021 Open Week all’Università Cattolica del Sacro Cuore

Share Pin 1 Condivisioni

Il prestigioso ateneo italiano di ispirazione cattolica ha deciso anche quest’anno, in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua nascita, di aprire nuovamente le porte delle proprie facoltà per la presentazione delle lauree triennali e a ciclo unico

A render noto l’evento è lo stesso ateneo attraverso il proprio sito internet.

Il prestigioso ente di studio italiano di ispirazione cattolica, fondato nel 1921 da padre Agostino Gemelli, con sede centrale a Milano e altre sedi a Brescia, Cremona, Piacenza e Roma, con modalità da remoto, nel rispetto delle normative antiCovid, ha deciso così anche quest’anno, in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua nascita, di aprire nuovamente le porte delle proprie facoltà per la presentazione delle lauree triennali e a ciclo unico.

Visibile sui canali social, all’indirizzo @unicatt, e nelle aree virtuali, gli incontri, destinati agli studenti e alle loro famiglie, si svolgeranno secondo il seguente programma:

10 maggio

14.30 | Economia e Giurisprudenza

16.30 | Scienze agrarie, alimentari e ambientali

11 maggio

14.30 | Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

16.30 | Scienze della formazione

17.30 | Quanto costa studiare in Unicatt?

12 maggio

14.30 | Scienze matematiche, fisiche e naturali

16.30 | Scienze politiche e sociali

17.30 | Quanto costa studiare in Unicatt?

13 maggio

14.30 | Medicina e chirurgia

16.30 | Giurisprudenza

17.30 | Quanto costa studiare in Unicatt?

14 maggio

14.30 | Lettere e filosofia

16.30 | Economia

17.30 | Concorso 100 borse di studio

15 maggio

10.30 | Università Cattolica. Da cento anni vivere il presente e progettare il futuro. Incontro dedicato agli studenti e alle loro famiglie.

14.30 | Psicologia

16.30 | Scienze linguistiche e letterature straniere.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni cliccare il link: https://www.unicatt.it/eventi/evt-open-week-playthefuture.

Nei seguenti link, invece, https://roma.unicatt.it/ e https://roma.unicatt.it/il-campus-contatti sono disponibili i contatti per la sede di Roma, tra i quali quelli del servizio orientamento, raggiungibile al numero 06.30155720, fax 06.30155722 oppure all’indirizzo email [email protected].

