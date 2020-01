Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo annuncia Asl Roma 4

Cure domiciliari, da gennaio prevedono l’accreditamento istituzionale

Dal 1 gennaio 2020, al fine di ampliare e migliorare l’offerta dei servizi di cure domiciliari nel territorio, la Regione Lazio ha dato corso al nuovo sistema delle cure domiciliari, che prevedono l’accreditamento istituzionale degli Enti che operano per conto del Servizio Sanitario Regionale ed offrono tale tipologia di servizi.

L’inserimento delle cure domiciliari tra le attività oggetto di accreditamento contribuisce in modo rilevante al miglioramento degli standard qualitativi e al potenziamento dell’assistenza territoriale.

A tale proposito cogliamo l’occasione per informarLa del fatto che l’elenco degli Enti accreditati presenti nel territorio, tra i quali ogni cittadino può liberamente scegliere per ricevere servizi di cure domiciliari, è visionabile sul sito web aziendale all’indirizzo: www.aslroma4.it ed è anche disponibile presso i Centri di Assistenza Domiciliare (CAD) della ASL .

All’atto della presentazione della richiesta di attivazione dell’assistenza presso i CAD/PUA della ASL Roma 4 – e comunque ogni volta in cui intendesse modificare la Sua scelta – Lei potrà indicare l’Ente accreditato di Suo gradimento. Per ulteriori informazioni può rivolgersi al CAD presente in ciascun Distretto della ASL