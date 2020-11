Share Pin 0 Condivisioni

Il segretario del Pd Lazio interviene in merito alla selezione della città etrusca nella short list delle dieci città candidate al titolo di Capitale italiana della cultura 2022

Cultura, Astorre (Pd): “Cerveteri ha carte vincenti per sfida” –

“Facciamo tutti il tifo per Cerveteri! Le sue inestimabili bellezze naturali, il suo prezioso patrimonio archeologico, la sua caratura culturale sono carte vincenti da giocare in questa sfida che speriamo vedrà la cittadina del Lazio protagonista per il 2022”.

E’ quanto scrive in un tweet il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito alla notizia della selezione di Cerveteri nella short list delle dieci città candidate al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022.

“Al sindaco Pascucci e alla sua squadra – aggiunge Astorre – i complimenti per il progetto di valore e per questo già grande risultato”.