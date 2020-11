Share Pin 1 Condivisioni

La Presidente della commissione, Paola Meloni: “L’opera è in realtà un percorso ciclopedonale di circa 250 metri che si inserisce nel piano nazionale della Ciclovia Tirrenica che interessa ben cinque Regioni Costiere”

Fiumicino, Meloni: “Importante commissione lavori pubblici sul ponticello di Passoscuro” –

“Quella di stamattina è stata una commissione Lavori Pubblici che segna un traguardo importante per un’opera cruciale che ha richiesto un impegno straordinario per caratteristiche, genesi e localizzazione: il Ponticello di Passoscuro”.

Lo dichiara la Presidente della Commissione Lavori Pubblici Paola Meloni.

“L’opera – spiega – il cui progetto esecutivo è datato 11 novembre e per cui è previsto un finanziamento di 400 mila euro già inseriti nel piano delle opere, è in realtà un percorso ciclopedonale di circa 250 metri che si inserisce nel piano nazionale della Ciclovia Tirrenica che interessa ben cinque Regioni Costiere”.

“Il percorso attraversa un’area di immenso pregio naturalistico, motivo dei tempi dell’ottenimento del parere della riserva che ha previsto, fra le condizioni, la realizzazione di un’area di sosta ombreggiata e riqualificata con la ripiantumazione di essenze autoctone e di pannelli informativi a uso anche didattico che forniscono ai fruitori le informazioni necessarie a raccontare il valore naturalistico del nostro territorio”.

“Il ponte di attraversamento di circa 30 metri – prosegue Meloni – avrà una larghezza di 2 metri, come il restante percorso dunale all’interno dell’area protetta, e anche questo aspetto progettuale ha reso necessari tempi più lunghi per l’ottenimento dei pareri. Una volta avuto il via libera del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica, ormai imminenti, si andrà in gara, ragionevolmente nella prossima primavera, per partire coi lavori già dall’estate 2021 o comunque entro l’autunno, compatibilmente con lo svolgimento della stagione turistica”.

“In sede di commissione è stata votata all’unanimità la proposta avanzata dal Consigliere Cutolo – aggiunge – di intitolare l’opera a Cesare Zaini, figura storica della località, che si è sempre battuto con coraggio e determinazione per il territorio, al di là delle ideologie”.

“Grande soddisfazione è stata espressa da parte di tutta la commissione, in particolare da parte della consigliera di zona Paola Magionesi che tanto si è battuta negli anni per quest’opera”.

“Un progetto di questa portata – conclude Meloni – dotato di tutte le caratteristiche necessarie a garantire sicurezza e rispetto dell’ambiente e rallentato dai tempi della burocrazia, è, a oggi, un grande risultato, frutto di un impegno straordinario degli uffici, dell’Assessorato ai Lavori pubblici e del lavoro di questa Amministrazione”.