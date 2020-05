Condividi Pin 2 Condivisioni

“L’ho fatto perché nuove sfide professionali non mi consentono di adempiere al mio impegno con tutta la passione”

Cristiano Dionisi: “Ho presentato le mie dimissioni”-

Nei giorni scorsi ho presentato le mie dimissioni dalla carica di Assessore alla Cultura del Comune di Tolfa.

L’ho fatto perché nuove sfide professionali non mi consentono di adempiere al mio impegno con tutta la passione e la dedizione che ho messo in questi nove anni.

È stato un percorso bellissimo, entusiasmante, che mi ha dato tanto. Ho costruito reti ed amicizie meravigliose, lavorando sodo per un’idea nella quale credo fermamente: la cultura può essere motore di sviluppo.



Faccio questo passo di lato, continuando a sostenere il Progetto Tolfa della squadra capitanata da Luigi: seppur da un’altra posizione continuerò a correre insieme a loro, con l’obiettivo di portare avanti tutte le progettualità culturali in itinere.

Grazie a tutti coloro che in questi anni mi hanno manifestato calore, collaborazione e amicizia, anche al di là delle ideologie: è stato un onore rappresentare la straordinaria comunità di Tolfa, un’esperienza che porterò sempre nel mio cammino.

Cristiano Dionisi