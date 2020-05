Condividi Pin 0 Condivisioni

Oggi per la prima volta sono 11 le regioni senza nemmeno una vittima, aumentano invece i decessi in Lombardia

Coronavirus, il bollettino di oggi 30 maggio-

Torna a crescere il numero di vittime quotidiane legate al coronavirus, a causa dell’aumento dei decessi in Lombardia, ma si allarga ulteriormente il divario tra la Lombardia e tutte le altre regioni.

Oggi per la prima volta sono 11 le regioni senza nemmeno una vittima: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. E si registra una sola vittima nelle Marche e una in Sicilia. Inoltre la Lombardia è l’unica regione che oggi fa registrare più di 10 vittime.

Dei 416 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 221 nuovi positivi (il 53,1% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 82 casi in Piemonte, di 32 in Liguria e 20 in Emilia Romagna. Nessun caso in Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna.