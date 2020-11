Share Pin 2 Condivisioni

Il miglioramento della curva epidemica e il mantenimento della zona gialla non bastano al Governatore che fa il punto della situazione

Covid, Zingaretti: "la battaglia è ancora aperta e ne siamo coscienti"

“La curva cala se si rispettano le regole”, dice Nicola Zingaretti, governatore della Regione Lazio in conferenza stampa.

“Le regole funzionano – dice il Governatore – e solo attraverso le regole di contenimento fin quando non c’è il vaccino, si può contenere la curva dell’epidemia”.

“I dati ci dicono che abbiamo fatto bene in questi mesi ad essere rigorosi”, ha proseguito.

Zingaretti sottolinea le azioni portate avanti per ottenere risultati nel periodo di difficoltà: in primo luogo la campagna di massa di tamponi.

Una scelta che ha permesso al Lazio di essere la prima regione d’Italia per tracciamento e, grazie all’isolamento degli asintomatici e all’applicazione delle regole del Governo, ad affrontare al meglio la situazione.

“Sono contento di avere detto no agli eventi di massa e ai tifosi negli stadi”, aggiunge Zingaretti.

“Quando si propone il rigore non è contro l’economia o lo sport o le persone, il nemico è il virus non le regole per contenerlo”, ha poi detto.

Per il Governatore i focolai sono soprattutto nella metropoli, Roma, e grazie alle scelte operate si è riusciti ad evitare la chiusura totale del commercio e a non far perdere ore di lezione agli studenti.

Zingaretti però è chiaro: “La curva cala ma il numero delle vittime è ancora molto alto, così come i positivi e l’occupazione dei posti letto”.

Non bisogna abbassare la guardia: “la battaglia è ancora aperta e ne siamo coscienti”, ha concluso.

