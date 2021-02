Share Pin 7 Condivisioni

L’Assessore alla Sanità regionale D’Amato: “Supereremo le 25 mila doppie prenotazioni a mezzanotte e con questo trend in 10 giorni tutti avranno prenotazione prima e seconda dose”

Covid Lazio, vaccino over 80: alle ore 20 sono oltre 23 mila le doppie prenotazioni

Aggiornamento delle ore 20: sono oltre 23 mila le doppie prenotazioni effettuate per il vaccino anti COVID rivolto agli over 80 del Lazio. Di queste oltre 16 mila sono le prenotazioni a Roma città.

“Continuando con questo trend è ipotizzabile che alla mezzanotte avremo superato la quota delle 25 mila doppie prenotazioni nelle prime 12 ore di attivazione del servizio. In proiezione questo significa circa 50 mila prenotazioni ogni 24 ore e se il trend viene mantenuto in meno di 10 giorni tutti gli over 80 del Lazio avranno la loro prenotazione della prima e seconda dose” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.