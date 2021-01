Share Pin 4 Condivisioni

Lo rende noto via social il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Covid, già 1 milione di italiani ha ricevuto il vaccino –

“Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti Covid-19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro SSN per la risposta straordinaria. L’Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante che ci spinge ad andare avanti così, mantenendo sempre alta la guardia.”

