Share Pin 1 Condivisioni

Alleggerite le tredicesime di tanti dipendenti del privato

Covid, Cgia: tredicesime più leggere –

Tredicesime più leggere, quest’anno, a causa della pandemia da Covid-19. Lo fa sapere l’Ufficio studi della Cgia. La tredicesima quest’anno varrà complessivamente 30 mld di euro, 3 mld in meno rispetto al 2019.

Alleggerite le tredicesime di tanti dipendenti del privato: in almeno 6,6 mln sono finiti in cassa e molti a zero ore “Con meno soldi a disposizione e tanta sfiducia che assilla le famiglie italiane, gli acquisti di Natale rischiano di subire una contrazione fino al 15%”, scrive il coordinatore, Paolo Zabeo.