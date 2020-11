Caredda: “Una buona amministrazione lavora con una buona opposizione”

Share Pin 3 Condivisioni

“Nonostante l’emergenza sanitaria in atto, ribadisco che il Parlamento si riunisce il presenza”

Di Giulia Simone

“I Cittadini ci hanno dato l’onore di amministrare la città, vogliono delle risposte”, così esordisce il Presidente del Consiglio Comunale di Ladispoli Maria Antonia Caredda alla trasmissione “Cambia il Mondo”, in onda su Centro Mare Radio.

“Un consigliere” -continua il Presidente, esprimendosi in merito alla divisione da parte dell’opposizione scatenatasi in sede di Consiglio- “Non può chiudersi di fronte a decisioni come: ‘O fai la diretta streaming oppure non vengo'”.

“Nonostante ci sia un’emergenza sanitaria in atto, ribadisco che anche il Parlamento si riunisce in presenza. Il poter interloquire e controbattere inoltre, favorisce il dialogo: tutto ciò non può essere fatto attraverso una diretta streaming”.

“Una buona amministrazione” – conclude – “Lavora bene con una buona opposizione”.

“Probabilmente se non c’è niente da dire e se i punti di forza riguardano semplicemente il tenere o meno il Consiglio Comunale in streaming, vuol dire che stiamo amministrando bene”.