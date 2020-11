Share Pin 2 Condivisioni

Appuntamento per oggi 28 Novembre

Cerveteri, il Sindaco Pascucci invita a partecipare al Natale di AISM –

“Volevo ringraziare l’AISM, l’Associazione Italiana che da tanti anni raccoglie fondi per aiutare la ricerca sulla sclerosi multipla che come tutti gli anni ha deciso di fare tappa nella nostra città”: queste le parole di ringraziamento del Sindaco di Cerveteri sui social, che in occasione della giornata di domani, ha deciso di informare i cittadini sull’iniziativa.

“Oggi, 28 Novembre dalle ore 9 fino all’ora di pranzo sarà possibile trovare in Piazza Aldo Moro ci saranno volontari pronti a vendere ottimi prodotti per aiutare molte persone che ne hanno bisogno”.