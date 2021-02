Share Pin 11 Condivisioni

Covid, Brusaferro: “Verso peggioramento” –

“Lo scenario apparentemente stabile in realtà è in scivolamento verso un peggioramento. Ciò richiede grande attenzione soprattutto per la circolazione di varianti, grande prudenza e interventi restrittivi”.

Così Brusaferro, presidente dell’Iss, sul monitoraggio settimanale dell’andamento del Covid.

C’è “leggera ricrescita” di casi anche “tra i più giovani” mentre “sta diminuendo l’incidenza tra gli over80. Anche in coincidenza con le vaccinazioni”, ha aggiunto.

Nell’argomento è intervento anche Rezza che ha affermato: “Agire tempestivamente contro varianti, con zone rosse regionali”.