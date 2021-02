Perseverance ha portato su Marte il nome di Santa Marinella e di Marconi

Share Pin 1 Condivisioni

Arrivati su Marte il nome di Santa Marinella e di Marconi –

“Ieri sera la sonda spaziale statunitense Rover Perseverance è atterrata su Marte. Un evento trasmesso in diretta da tutte le emittenti televisive del Mondo suscitando grandi emozioni anche per tutta la popolazione della cittadina di Santa Marinella. “A bordo della navicella Rover – ha raccontato il sindaco Pietro Tidei – e all’interno del sistema computerizzato erano stati inseriti il nome e i dati dello Science Park Guglielmo Marconi di Santa Marinella. Una scelta fatta per dare il giusto riconoscimento al grande fisico e premio Nobel che proprio dalla base aeronautica di Torre Chiaruccia sul lungomare Capolinaro, scoprì le micro onde, dando vita alla Radio, alla Televisione alla nuova generazione di telefonia mobile e ai radar. Il Parco della Scienza e il museo marconiano sono saliti di nuovo alla ribalta mondiale. Per l’occasione è stato inviato un messaggio di ringraziamento della Principessa Elettra alla Nasa e un saluto all’equipaggio di Luna in Nuova Zelanda e le congratulazioni da Houston degli astronauti Luca Parmitano e Roberto Vittori. La città – ha ribadito il sindaco Pietro Tidei – è orgogliosa di questo riconoscimento tanto che il nostro prossimo obiettivo sarà quello di avviare le procedure per inserire il sito di Torre Chiaruccia nel patrimonio Mondiale Unesco”.

Lo rende noto in un comunicato il Comune di Santa Marinella.