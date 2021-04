Share Pin 0 Condivisioni

Covid-19, Zingaretti: “Ad aprile tampone gratis per gli studenti”

“Continua per tutto il mese di aprile ‘Scuola sicura’: tampone gratis e senza prescrizione medica per gli studenti delle superiori nella rete dei drive in del Lazio. Basta prenotarsi sul sito della regione”.

Così in un twitt il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.