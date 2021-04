Cerveteri: "piccole" discariche crescono in via dei vignali ....

Share Pin 0 Condivisioni

La denuncia dei residenti che invocano ancora una volta l’intervento dell’amministrazione comunale per il ripristino del decoro

A due passi c’è il cimitero, e proprio lì, lungo la strada da percorrere per arrivare a quel luogo dove i cittadini si recano per far visita ai loro cari defunti, dove prima non c’era nulla ora è sorta una piccola discarica, destinata a diventare sempre più prorompente, qualora non si intervenga tempestivamente.

A denunciare lo stato di degrado di via dei Vignali, tra erba alta lungo i marciapiedi e rifiuti ingombranti abbandonati nel terreno sottostante, sono ancora una volta i cittadini, stanchi di assistere al continuo degrado del territorio.

Purtroppo i fenomeni di discariche a cielo aperto sono sempre più frequenti sul territorio etrusco. Discariche che non interessano solo le frazioni di Cerenova e Campo di Mare dove spesso vengono puntati i riflettori, ma anche il centro urbano e le frazioni rurali.

Solo poche settimane fa, addirittura, i consiglieri di opposizione, Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis avevano puntato i riflettori ad esempio al cimitero dei frigoriferi abbondonati a Monte Abatone, quello che dovrebbe essere uno dei polmoni verdi del territorio.

E i cittadini tornano a invocare ancora una volta l’intervento delle istituzioni per rimuovere i segni del degrado e restituire il giusto decoro al territorio.

