Covid-19, Tidei: ”Stampati 3000 Buoni Spesa. Domani il via alla raccolta alimentare”

Il Sindaco: “Questa settimana si conclude la consegna delle mascherine agli over 65. Si proseguirà con le persone affette da patologie e con il resto della popolazione”

Covid-19, Tidei: ”Stampati 3000 Buoni Spesa. Domani il via per la raccolta alimentare”

“Cari concittadini, il nuovo DPCM emanato proprio ieri dal Governo proroga per altro tempo le misure restrittive utili al contenimento ed alla diffusione del COVID-19.

Purtroppo, questo periodo di isolamento ha creato molti problemi e difficoltà ad imprese e famiglie.

A tal proposito, la Protezione Civile Nazionale ha destinato ai comuni, in proporzione alla popolazione residente (dati Istat,) una somma da distribuire alla comunità sotto forma di “BUONI SPESA”.

Nonostante il Governo no ci abbia fornito molte spiegazioni al riguardo, ivi comprese le modalità di assegnazione, abbiamo deciso di procedere con assoluta celerità alla pubblicazione del bando e della apposita modulistica.

Nella mattinata odierna abbiamo dato il via alla tipografia per la stampa dei primi 3000 ‘buoni spesa’ mentre gli uffici stanno coinvolgendo più operatori commerciali possibili che possano aderire all’iniziativa.

Mi sono pervenute molte domande, la più frequente riguarda l’esclusione da parte nostra del modello ISEE quale requisito di assegnazione del BUONO SPESA.

Innanzitutto i nostri servizi sociali hanno già il polso di quelle che sono le famiglie che hanno bisogno e che seguono da tempo.

Abbiamo deciso di non tenere conto del modello ISEE perché fa riferimento ai redditi dell’anno precedente inoltre, in questa situazione di quarantena, non tutti i cittadini possono farselo elaborare e soprattutto in tempi brevi.

Il buono spesa è stato ideato per fronteggiare le difficoltà intervenute ed assolutamente impreviste causa COVID-19 e per difficoltà intendiamo l’acquisto di generi di prima necessità ed alimentari. Sul sito istituzionale abbiamo pubblicato tutto.

Per quanto riguarda la raccolta alimentare cittadina, da questo venerdì inizierà presso la parrocchia di San Giuseppe la distribuzione di pacchi a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Il pacco conterrà generi alimentari per un fabbisogno stimato di 15 giorni. Per chi non potesse recarsi a ritirare il pacco per comprovati problemi e/o per tutti coloro che volessero farne richiesta è attivo il numero del Centro Operativo Comunale 339- 5040915.

Sulla consegna delle mascherine informo i cittadini che questa settimana terminerà la consegna agli over 65, dalla prossima invece verranno distribuite a persone affette da patologie e/o più esposte al contagio nonché al resto della popolazione. Vi prego di pazientare ancora un po’ e di non intasare i numeri di emergenza se non le avete ricevute.

Approfitto per ringraziare tutta la macchina del volontariato e delle ass.ni facenti parte il C.O.C., un ingranaggio perfetto direi, donne e uomini che lavorano senza sosta ormai da mesi per il bene della nostra comunità”.

In una nota il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei