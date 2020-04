Condividi Pin 8 Condivisioni

“L’azienda ha messo in pratica tutte le misure possibili per salvaguardarci nel nostro lavoro”

Cerveteri, farmacisti e magazzinieri della Multiservizi Caerite replicano a Anna Lisa Belardinelli e Luca Piergentili

“Cara Anna Lisa, caro Luca,

Desideriamo scriverle in quanto il quadro dipinto non rappresenta né noi né la realtà.

Quando abbiamo deciso di studiare Farmacia e scelto di fare questo lavoro, conoscevamo bene i rischi che, in un periodo di emergenza come questo, potevamo correre e di certo non ci spaventa cambiare un turno da una farmacia all’altra e se questo dovesse essere necessario per dare un servizio sanitario adeguato alla cittadinanza, orgogliosamente lo facciamo.

In questi giorni le maggiori testate giornalistiche elogiano medici ed infermieri esteri che hanno deciso di venire nella nostra Nazione per dare una mano nelle zone più’ colpite dal Coronavirus e noi dovremmo lamentarci perché raramente ci spostiamo, a battenti chiusi, da una Farmacia di Marina di Cerveteri ad una di Cerveteri?

Beh se ciò fosse vero sarebbe meglio cambiare lavoro. Sottolineiamo che molte farmacie sul territorio Nazionale, a differenza delle Comunali di Cerveteri, ad oggi esercitano l’attività a battenti aperti; lo fanno anche per minimizzare le perdite economiche esponendo i propri Lavoratori e Clienti a rischi di contagio assai più’ alti. Le mascherine fornite dalla Multiservizi e’ vero, non sono tantissime ma scarseggiano ovunque. Basti pensare che il nostro ordine Professionale non ne ha fornita alcuna a nessun collega in tutta Italia!

Sempre la Multiservizi ha più volte sanificato i nostri ambienti di lavoro, ci ha fornito in abbondanza di altri dispositivi al momento difficilmente reperibili, come guanti monouso, occhiali e gel igienizzanti rendendoli disponibili anche per i pazienti.

Tranquilli siamo stanchi, sappiamo che corriamo dei rischi, ma come non mai siamo fieri di indossare i camici, sebbene per ora sotto la tuta protettiva; in questo periodo di difficoltà per tutta la nazione siamo consci che la Multiservizi ha messo in pratica tutte le misure possibili per salvaguardarci nel nostro Lavoro a tutela della salute pubblica.

Tutto ciò ad Onor del vero”.

Farmacisti e Magazzinieri delle Comunali di Cerveteri

IA

AD

PB

DP

RN

OB

CM

AP

GP

AF