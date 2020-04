Condividi Pin 1 Condivisioni

Il Sindaco: “Ci rifaremo, ci riprenderemo ma nel frattempo chiedete aiuto se c’è bisogno”

Covid-19, ”Distribuiti a Santa Marinella ben 72 pacchi di generi alimentari e di prima necessità”

“Cari concittadini, oggi pomeriggio i volontari della Protezione Civile e delle Ass.ni che collaborano con il C.O.C hanno distribuito ben 72 pacchi di generi alimentari e di prima necessità. Grazie ai volontari, all’amministrazione comunale ma soprattutto a voi che avete aderito all’iniziativa.

Questa volta non ci saranno foto per rispetto di tutti coloro che si trovano in difficoltà a causa della diffusione del Covid-19.

Ci rifaremo, ci riprenderemo ma nel frattempo chiedete aiuto se c’è bisogno, l’amministrazione comunale e la macchina del volontariato ci sono. La raccolta alimentare prosegue, grazie di cuore a tutti” lo ha annunciato sui social il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.