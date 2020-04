Coronavirus, 2.339 i positivi oggi. Oltre 1.400 i guariti

Condividi Pin 10 Condivisioni

766 le persone decedute

Coronavirus, 2339 i positivi oggi. Oltre 1400 i guariti

Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

I dati aggiornati dell’emergenza sanitaria in atto in Italia forniti dalla Protezione Civile di venerdì 3 aprile 2020 riguardano 119.827 persone risultate positive al virus in Italia. Cala ancora l’incremento dei nuovi casi accertati rispetto a ieri. È il secondo consecutivo.

Risultano attualmente positivi 85.388, ovvero 2.339 persone in più rispetto a ieri.

I guariti oggi sono 1.480, in totale sono 19.758.

Le persone decedute oggi sono 766. I decessi in totale sono 14.681.