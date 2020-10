Share Pin 7 Condivisioni

Covid-19, casi in crescita in tutta Europa

Non si ferma la diffusione del virus nel vecchio continente. Europa che tenta di correre ai ripari. Oggi in Spagna c’è attesa per un Consiglio dei Ministri straordinario: all’ordine del giorno un nuovo decreto di “stato di allerta nazionale”. In questi” giorni la Spagna ha superato il milione di contagio e sfiorato i 35000 morti per Coronavirus.

Situazione complessa in Francia: ieri sono stati registrati 45.422 nuovi casi e 138 morti. In Germania, 11.176 nuovi casi e 29 morti.