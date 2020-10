Share Pin 2 Condivisioni

Civitavecchia, fuga di gas in un appartamento. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia, ieri, sono intervenuti per fuga gas in appartamento. Gli uomini della Bonifazi si sono subito recati in via del Tiro a Segno civico 14, dove grazie all’ausilio di attrezzatura atta alla ricerca di gas, notavano un importante fuoriuscita di metano, provenire da un appartamento posto la piano terra di uno stabile di quattro piani.

Entrati nella proprietà attraverso il giardino, hanno intercettato una falla su una tubazione, pertanto hanno immediatamente provveduto a far evacuare, in modo precauzionale lo stabile.

Sul posto i tecnici di ITALGAS che hanno provveduto al ripristino della tubazione. Grazie al tempestivo intervento degli uomini della Bonifazi si è riuscito ad evitare il peggio.