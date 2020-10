Share Pin 51 Condivisioni

Civitavecchia, i commercianti scendono in piazza

Un disperato grido di aiuto. Per questo, stasera alle 23, i commercianti di Civitavecchia scenderanno in piazza. Sarà un sit in pacifico, una manifestazione statica, presso il piazzale del Pincio per difendere i diritti del lavoratore e del cittadino.

«Manifesteremo il nostro dissenso – spiega Luca Lupidi uno degli organizzatori a ‘la Provincia’ – alle contromisure prese dal Governo che andranno, come si vocifera, ad inasprirsi ancora di più. C’è confusione e non vengono rispettati i diritti dei cittadini e dei lavoratori”

Alla manifestazione parteciperà il sindaco Ernesto Tedesco anche in qualità di assessore al Commercio.

“La situazione è critica, per quanto riguarda la mia attività c’è stato un calo del fatturato dell’80%. Senza passare dalla ragione al torto ai partecipanti chiediamo rispetto delle regole e per le persone che vi parteciperanno, rispetto per le forze dell’ordine e tranquillità. È una manifestazione di dissenso – conclude – non una guerriglia”.