Covid-19 Bracciano, stanziati 243mila euro da destinare agli aiuti a famiglie e commercianti

La nostra proposta di una variazione di bilancio presso il Comune di Bracciano che permette di stanziare per l’emergenza Covid-19 la cifra di 243 mila euro da destinare a titolo di risorse urgenti per gli aiuti a famiglie e commercianti è stata approvata.

Ulteriori misure che avevamo previsto e chiesto alla maggioranza sono il rinvio delle tasse comunali, sperando che le l’accetti, visto che saranno compensate dalle anticipazioni di liquidità con la Cassa Deposito e Prestiti. Dove chiedevamo di intervenire sulle tante scadenze e pagamenti come, Tasi, Tari e Cosap, Il rinvio delle tasse sulla casa e sui rifiuti non avrebbe bisogno del via libera del Consiglio comunale, è sufficiente il parere favorevole della Giunta.

Inoltre, sarà opportuno ricomprendere tutte quelle attività sospese, di cui all’art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, fino alla data del 15 giugno 2020, tra cui tutti i titoli edilizi, quali: PdC, SCIA, CILA, CIL, Inizio Lavori, Fine Lavori, sospensione dei pagamenti e le rateizzazioni degli Oneri di Urbanizzazione (UP + US) e del Costo di Costruzione (Bucalossi) ed assoggettarle ad ulteriore proroga di almeno 6 (sei) a titolo volontario con le modalità che l’amministrazione riterrà più opportune.

La volontà di cercare la massima unità di intenti nell’azione comunale, attraverso un dialogo delle diverse forze politiche rappresentate in Consiglio comunale, questa volta ha funzionato.

Consigliere comunale Marco Tellaroli