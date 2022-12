Cosmotel Italia: “nel caos delle continune offerte, studiamo la situazione e proponiamo la soluzione più conveniente in base alle esigenze di privati e aziende”

Basta con i continui tentativi di call center e mailing list: per risparmiare, parlare e navigare è molto meglio rivolgersi ad un vero esperto: Luigi Mataloni, Ceo di Cosmotel Italia.

“Le grandi offerte business, sia aziendale che per detentori di partita IVA, sono uno strumento che i gestori telefonici spesso usano per acquisire nuovi clienti contattandoli privatamente, talvolta sovrapponendosi e cercando di allocare il prodotto o l’offerta. Il nostro approccio consulenziale è completamente diverso. Noi partiamo dai bisogni del cliente, siamo dalla sua parte, analizziamo le esigenze, la sua zona di copertura e generiamo, in base alla scelta del partner di rete più adatto alle necessità, il piano di intervento migliore per dotare gli spazi della connessione più veloce possibile al costo più vantaggioso”.

Luigi Mataloni, Ceo di Cosmotel Italia

Luigi Mataloni, Ceo di Cosmotel Italia, ha annunciato l’evoluzione di uno dei rami della propria azienda, dedicata a tutto tondo alle telecomunicazioni.

“Al netto degli annunci pubblicitari in TV, sui giornali e su internet fino al punto che non sappiamo veramente se l’offerta internet che stiamo vedendo sia conveniente o se è semplicemente fuffa, è sempre più importante il ruolo della consulenza di tecnici specializzati ed al passo con le innovazioni ed il mercato dove si affaccia anche il 5G. Oggi la connessione Internet è diventata allo stesso livello di importanza dell’energia elettrica, se non oltre, in quanto se c’è luce si può lavorare, ma senza internet che funziona in ufficio tutto il tuo business si ferma. Per questo motivo, sia il prezzo sia la qualità della connessione sono determinanti nella scelta del miglior gestore con il quale sottoscrivere un contratto”.

Bombardati dalle compagnie di telefonia. Meglio una consulenza mirata

“Senza una connessione stabile e veloce, si può perdere molto tempo e mancare di efficienza nei confronti dei propri fornitori e clienti, cosa non molto piacevole – spiega Mataloni – “Per mezzo di Cosmotel Italia, invece, è possibile avere un quadro chiaro e sincero di tutto ciò che riguarda Fibra Ottica Business, Fibra 100 Mega Simmetrica con Banda Minima Garantita, Sim dati Internet 4G Illimitata, Internet senza fili Super Veloce, Ponte Radio-Internet con parabola, e molto altro”.

Dopo uno studio della situazione e delle esigenze dell’acquirente, Cosmotel Italia propone la strada migliore, garantendo supporto anche nelle fasi successive della sottoscrizione del contratto e l’attivazione.

Attenzione: anche nel caso in cui la zona non sia raggiunta dalla fibra esistono ua vasta possibilità di soluzioni alternative per connettersi in maniera stabile e veloce. “Pensiamo noi a tutto – conferma Mataloni – “dalla ricerca del miglior contratto, alla migrazione da un altro gestore telefonico, alle disdette, alle procedure e a tutto il necessario. Voi dovete solamente dirci quanto volete spendere e in che modo utilizzate i vostri dispositivi”.

Entrare in contatto con Cosmotel Italia

Sito web: cosmotelitaliagroup.it

