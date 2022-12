A Valcanneto un corso formativo su come attivare l’intervento del 118

Evento promosso e patrocinato dall’Assessorato alle Politiche della Salute del Comune di Cerveteri, con la partecipazione della Delegata Roberta Solofra

Giornata di informazione martedì 27 dicembre alle ore 10:00 al Centro Polivalente di Largo Giordano di Valcanneto. Francesca Appetiti, Assessore alle Politiche alla Salute del Comune di Cerveteri, insieme alla Delegata alla Formazione Sanitaria Roberta Solofra, presentano il corso “Attivazione e struttura del 118”, uno spazio formativo aperto a tutta la cittadinanza.

“Molto spesso in situazioni di emergenza in cui necessitiamo di chiamare soccorsi, la paura e la frenesia del momento ci portano a contattarli in modo erroneo o non sufficientemente esaustivo – ha dichiarato Francesca Appetiti, Assessore alle Politiche alla Salute del Comune di Cerveteri – proprio per questo motivo, insieme a Roberta Solofra, infermiera professionale e Delegata alla Formazione Sanitaria, abbiamo pensato a questa utilissima mattinata di informazione, rivolta alla popolazione di tutte le età. La partecipazione al corso è libera e gratuita”.

“Quando noi stessi o un nostro caro abbiamo l’esigenza di contattare l’intervento dei sanitari, troppo spesso non sappiamo dare loro informazioni corrette su come raggiungerci. Normalissimo, considerando la tensione del momento, ma dando informazioni corrette all’operatore che ci risponde al telefono acquistiamo secondi preziosi che possono salvarci la vita – prosegue l’Assessora Appetiti – nell’incontro di martedì 27 dicembre, proprio grazie alla nostra Delegata Roberta Solofra, infermiera professionale che ogni giorno vive queste situazioni, riceveremo tante piccole nozioni utili. Con l’occasione, oltre a Roberta per la disponibilità, ringrazio Roberto Lazzerini e tutta la APS del Centro di Valcanneto, che hanno immediatamente sposato questa iniziativa collaborando fattivamente per la sua organizzazione”.