“Così Cerveteri festeggia la Giornata della Terra”: la denuncia del consigliere Bucchi (FdI)

Una colorita cartolina da Via Rovine di Casal Guitti (traversa di collegamento di Via Migliorie passo di Palo con Via Aviatina per “Festeggiare la Giornata della terra 2025”.

Lo stato di abbandono in cui riversa da mesi la via in fotografia è stato segnalato più volte dal consigliere comunale Luigino Bucchi capo gruppo di FDI all’assessore all’ambiente e agli uffici competenti con richiesta di rimozione dell’immondizia che non permette più l”utilizzo della strada in questione e il posizionamento di più foto trappola per scovare e multare gli incivili. Come sempre però , dichiara Bucchi, – come spesso accade , mentre gli uffici continuano da mesi a discutere su chi deve intervenire , l’immondizia continua a crescere a dismisura e gli incivili continuano godere delle loro impunite malefatte