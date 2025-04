Distretto 2 casa della salute – Ladispoli spostamento ambulatori specialistici

Si informa la cittadinanza del Distretto Sanitario 2 che, a causa di una riorganizzazione degli spazi e dei servizi presso la Casa della Salute di Ladispoli (via Aurelia km 41.5), sono in corso alcune modifiche logistiche:

· Gli Ambulatori Specialistici, precedentemente situati nel container, sono stati trasferiti all’interno della struttura, nei locali non interessati dai lavori di riqualificazione.

· L’Ambulatorio di Cure Primarie è ora situato al piano terra, con accesso dall’ingresso secondario (lato degenza infermieristica).

· Il Centro Antiviolenza è stato spostato presso il Consultorio Familiare in via Nino Bixio.

· Il servizio PUA (Punto Unico di Accesso) è temporaneamente attivo nella sede di Cerveteri, in via Madre Maria Crocifissa Curcio dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedi dalle ore 14.30 alle ore 16.00

· Le attività dello screening del colon retto saranno garantite, come di consueto, tramite le farmacie territoriali aderenti all’iniziativa: De Michelis – via Ancona, 76 , Farmacia Flavia Servizi – via Firenze, 46, Farmacia Mexico D2 – Via Genova, 24, Marina di San Nicola Farmacia del Mare via Orione 4P.

Ci scusiamo per eventuali disagi e ringraziamo per la collaborazione.