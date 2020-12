Share Pin 19 Condivisioni

Obiettivo: evitare assembramenti

Corsa allo shopping prima delle restrizioni e a Roma chiude via del Corso –

Tra zone rosse e arancioni le festività natalizie trascorreranno all’insegna dello stop agli spostamenti dalle proprie abitazioni.

E così, gli italiani, hanno deciso di godersi fino in fondo l’ultimo week end, almeno fino alla Befana, di “spensieratezza” di shopping.

Ma non sarà facile. A Roma per evitare il rischio di assembramenti infatti, come riporta l’Adnkronos, chiude il varco del tridente in largo Goldoni verso via del Corso.

Il provvedimento rientra nella strategia messa a punto nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine la sicurezza pubblica che si è svolto giovedì scorso.