Caferri (Assonautica Campo di Mare): “Soddisfazione per la conferma di Ettorre e per la nomina a consigliere federale di D’Amico”

Assemblea nazionale della FIV, elette le cariche per il quadriennio

Sabato 19 dicembre si è svolta a Roma la XLIX (49) Assemblea Nazionale Elettiva della Federazione Italiana Vela, che ha rinnovato le cariche centrali per il quadriennio olimpico 2021-2024. Presenti oltre trecento delegati in rappresentanza di oltre il 92% degli aventi diritto.

L’Assemblea, che si è svolta sotto stretta osservanza di rigide misure di sicurezza sanitaria anche oltre le stesse le norme in vigore, è stata aperta dai saluti del Presidente del CONI Giovanni Malagò: “La vostra è una Federazione alla quale sono molto legato da tanti anni, e più che mai è al centro della vicenda olimpica e dei temi caldi del mondo sportivo. Il fatto che Francesco Ettorre sia oggi candidato unico è la prova della qualità del lavoro da lui fatto nei quattro anni precedenti. Ricordo i tanti risultati dei vostri atleti e le scelte in seno alla federazione velica internazionale, che noi abbiamo appoggiato e che sono risultate vincenti. Francesco ha un amore, competenza e passione che tutti gli riconosciamo. Ha saputo rimettere in linea per qualità e numeri il vostro bilancio, cosa di cui siamo fieri da organo vigilante. Conosco la complessità dell’attività di uno sport difficile e frammentato come la vela e ringrazio la FIV per essere tra quelle più vicine al Comitato Olimpico. Come sapete siamo sotto assedio, stiamo resistendo in difesa dell’indipendenza del mondo dello sport, l’autonomia del Comitato Olimpico, perché se riusciamo a ottenerla noi automaticamente l’avete tutti voi. Grazie al lavoro di tutta la grande famiglia della vela.”

Da Auckland si è collegato all’assemblea Max Sirena di Luna Rossa: “Vi saluto al termine di una giornata particolare, oggi Luna Rossa ha risposto a chi ci aveva già dati per finiti dopo le prime regate con due ottime regate, sono contento e ci tenevo a salutare tutti voi. Saranno per noi tre mesi di duro lavoro e ci fa piacere sapere di avere il vostro supporto, buon lavoro e diamo continuità alla vela italiana”.

Il presidente dell’Associazione nautica Campo di Mare asd – fondata nel 1969 Celso Valerio Caferri esprime, a nome del Consiglio direttivo e dei tesserati tutti, la propria soddisfazione per la conferma del presidente federale Francesco Ettorre e per la nomina a Consigliere federale del Presidente della IV Zona – Lazio Giuseppe D’Amico; entrambi sono stati sostenuti con convinzione, per la qualità del lavoro svolto e per la vicinanza e presenza a Campo di Mare, dall’Associazione nautica.

Un ringraziamento al Consigliere uscente Alessandro Mei per l’attività svolta nell’ultimo quadriennio, nella certezza di averlo ancora ospite, come spesso avvenuto, presso l’Associazione nautica.