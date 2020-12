Share Pin 0 Condivisioni

“Natale è nascita, speranza. Guardiamo al 2021 con ottimismo e spirito propositivo”

Un 2020 a tinte grigie

di Riccardo Dionisi

Starete sfogliando la rivista a ridosso delle festività. È piuttosto evidente che, quello che ci apprestiamo a vivere, sarà un Natale diverso, con un Paese ancora in piena pandemia.

Cenoni e pranzi meno affollati, sicuramente, con le famiglie impossibilitate a ricongiungersi e quindi sparpagliate lungo lo stivale. Si tratta di una privazione, certo, di una festività ‘castrata’ dal Coronavirus.

Ma sarà anche un Natale di responsabilità. Personalmente credo che questa assurda situazione ci consegni in realtà una grande possibilità. Nell’infausta situazione che sta travolgendo il mondo e che ci costringe a limitare la nostra vita sociale così come gli slanci emotivi verso il prossimo, l’arrivo del Natale, seppure in tono minore ci permette di ri-acquisire il vero significato della ricorrenza.

Natale è nascita e quindi speranza. Con questo approccio dovremmo affrontare queste feste, trovando dentro noi stessi le energie necessarie non solo per uscire da questa fase, ma soprattutto per guardare la vita con occhi liberi da paure, riacquistando la capacità di vedere anche i colori e non solo le scale di grigio con cui ci stiamo abituando

a dipingere la realtà.

Questo, di solito, è anche il periodo in cui si fanno bilanci. Per BaraondaNews e Baraonda Studio è stato un anno complicato, così come lo è stato per tutto il tessuto economico e sociale del paese. Le difficoltà, oggettive, non hanno però scalfito la nostra determinazione.

Tutt’altro. Ancora di più in questi difficili mesi il nostro quotidiano ha svolto la sua funzione di servizio in modo trasparente e obiettivo. Così come la nostra agenzia creativa è stata al fianco degli imprenditori locali, ma anche dei consumatori, proponendo nuovi servizi al passo coi tempi, come il food-delivery, e investendo su nuove tecnologie, come i ledwall, per continuare a creare opportunità di rilancio per il territorio.

Con spirito propositivo e con ottimismo chiudiamo un 2020 a tinte grigie, con l’augurio che quello in arrivo possa essere l’anno della rinascita, l’inizio di un nuovo slancio economico e sociale.

Per il momento non ci resta che augurarvi un Buon Natale e un Felice 2021.

