Il Presidente della Regione Lazio e Segretario PD in un video ha raccontato la propria esperienza con il Coronavirus

Coronavirus, Zingaretti: “ho avuto la febbre alta, ora sto meglio” – E’ tornato a parlare dal proprio profilo social il Presidente della regione Lazio e Segretario PD Nicola Zingaretti e nel suo intervento oltre a raccontare quanto sta facendo la regione per l’emergenza sanitaria ha parlato anche della sua esperienza con il Covid 19.

Zingaretti dalla settimana scorsa è in isolamento domiciliare perché risultato positivo al Coronavirus.

Così le sue parole: “Ciao a tutte e a tutti! Io sono ancora in isolamento a casa, ho avuto per un paio di giorni la febbre alta, ora sto un po’ meglio, ho iniziato la terapia antivirale e combattiamo.Volevo dire di nuovo grazie a tutte le operatrici e gli operatori della sanità che stanno dando il massimo, grazie alla squadra della Regione nel Lazio stiamo costruendo e va avanti il rafforzamento della Rete per far fronte a ogni evenienza. Guardate le immagini delle strutture aperte e che stiamo attivando: Spallanzani, Columbus Gemelli, a Casal Palocco, Eastman Policlinico Umberto I, PTV Torre 8. Lo so che è dura. Continuiamo a stare a casa ma è importante sapere che siamo impegnati per vincere anche questa sfida. A presto!”

