E ancora dubbi, in tutta Italia, sulla possibili riapertura di palestre, piscine, cinema e teatri se l’Rt continuerà a salire

Coronavirus: venerdì il Lazio rischia la zona arancione

La Regione Lazio rischia seriamente di scivolare ancora una volta in zona arancione. E’ questo il timore che da inizio settimana si inizia a respirare nell’aria.

Insieme al Lazio a rischiare di passare in zona arancione ci sono anche Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Piemonte che andrebbero ad aggiungersi all’Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Umbria e la provincia di Trento.

L’obiettivo del Governo è comunque quello di cercare di mettere a punto delle misure di contenimento per limitare la terza ondata dell’epidemia da covid- 19 provocata dalle varianti del virus.

Per gli scienziati il rischio è che nel giro di due o tre settimane questa mutazione possa risultare prevalente rispetto al virus finora conosciuto. E così si stanno studiando delle nuove strette che prevedano delle chiusure mirate nelle aree maggiormente colpite in modo da allontanare il rischio di un lockdown nazionale, proprio come accaduto in Germania.

Intanto il 5 marzo scadrà l’ultimo Dpcm firmato dall’ormai ex premier Giuseppe Conte e il nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi dovrà decidere come procedere.

E con l’Rt che non scende sembra lontana la riapertura di palestre, cinema, teatri e piscine.

