L’Amministrazione Comunale è vicina alle persone colpite e alle loro famiglie

Coronavirus, un nuovo caso positivo ad Allumiere

“Allumiere ha appena ricevuto la notizia dalla Asl Roma 4 che una nostra concittadina è positiva al coronavirus” ha dichiarato sui social il Sindaco Antonio Pasquini, spiegando che la persona ha già trascorso dieci giorni in isolamento volontario presso la propria abitazione e poi, sottoposta a tampone, è risultata positiva.

“Oggi, 2 aprile 2020, 8 nuovi casi positivi riscontrati, di cui 2 decessi per un totale di 6 positivi attualmente in isolamento presso il proprio domicilio. Oltre ai tre concittadini positivi in RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia. di cui un decesso.

Inoltre, abbiamo 22 concittadini in isolamento presso la propria abitazione.

L’Amministrazione Comunale è vicina alle persone colpite e alle loro famiglie e, mediante il C.O.C., garantisce la piena operatività e collaborazione. Si può contattare il numero: 351 2283285.

L’invito è imperativo, dobbiamo rimanere tutti a casa. E’ questo l’unico modo per affrontare l’emergenza” ha concluso.