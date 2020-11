Share Pin 15 Condivisioni

Coronavirus, Totti guarito confessa: “La diagnosi un colpo al cuore, ho avuto la polmonite” –

Francesco Totti è guarito dal Covid-19 e ha affidato a Instagram l’annuncio, raccomandando a tutti grande prudenza perché la sua diagnosi iniziale è stata quella di “polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov-2”.

“Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene — scrive l’ex capitano della Roma —. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano”.

Una situazione che ha generato in Totti una grande paura, anche perché, continua l’ex campione nel post, “la diagnosi è stata un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo, alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti”. Totti chiude con un messaggio importante per tutti. “Il Covid si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni”.

Il 12 ottobre scorso Totti aveva perso il padre 76enne, Enzo, proprio per complicazioni dovute al Covid. Un dramma che ha segnato profondamente l’ex campione il quale era apparso visibilmente commosso il giorno dei funerali e poi il 12 novembre, proprio a un mese dalla morte del papà, lo aveva ricordato su Instagram postando la canzone di Fausto Leali «Mi manchi». La foto che accompagnava la Instagram story ritraeva un piccolo Francesco al mare, in braccio allo “Sceriffo”, come Enzo era conosciuto da tutti.