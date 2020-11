Share Pin 2 Condivisioni

Covid Cerveteri, Pascucci: “Riaperto il canale per le donazioni alle famiglie in difficoltà” –

Lo dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci: “Durante il primo lockdown a Cerveteri si è attivata una grande macchina della solidarietà: quella delle DONAZIONI.

Nel momento più difficile, tantissimi commercianti, imprenditori, attività di ristorazione e cittadini hanno voluto aiutare la collettività, mettendo a disposizione del prossimo ciò che potevano: cibo, prodotti per la casa, pasti caldi.

Oggi, anche visto l’avvicinarsi del Natale e con le nuove restrizioni imposte per limitare il diffondersi del COVID-19, vogliamo far ripartire questo circolo “solidale”. Per questo abbiamo attivato un numero di telefono dedicato esclusivamente alle donazioni.

Chiunque volesse donare qualcosa, può chiamare il numero 3204374139, gestito direttamente dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, che ancora oggi si sta occupando della consegna dei pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà.

Non lasciamo indietro nessuno. Buona serata.

P.S.: da lunedì partiranno altre due iniziative: il “carrello solidale”, nei supermercati e alimentari della città, e il farmaco sospeso all’interno delle Farmacie comunali. Vi fornirò i dettagli nei prossimi giorni.”