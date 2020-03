Condividi Pin 0 Condivisioni

Per Santa Marinella si tratterebbe di una persona proveniente dal nord ma non dalla zona rossa

Coronavirus, sono 4 i casi tra Civitavecchia e Santa Marinella – Primi casi positivi al nuovo Coronavirus Covid 19 nel territorio. Nello specifico si tratta di tre persone risultate positive a Civitavecchia e di una persona di Santa Marinella, posta in quarantena con tutta la sua famiglia. Si tratterebbe di una persona proveniente dal nord ma non dalla zona rossa. Per quanto riguarda i casi di Civitavecchia si tratta di una coppia di sessantenni residente a Civitavecchia già in isolamento in ospedale e per i quali è stato disposto il trasferimento presso uno degli hub di Roma. L’altro sarebbe invece un ottantenne con patologie pregresse ricoverato in isolamento al San Paolo.Nei 28 comuni della Asl Rm4 sono 161 i pazienti negativi al coronavirus in isolamento fiduciario in buone condizioniAll’ospedale San Paolo si sta realizzando una zona di isolamento oltre a quella esistente.In atto una rimodulazione dei posti letto per la creazione di un reparto per far sostare numerose polmoniti in ricovero, non correlate al Covid 19.Il santamarinellese di circa 50 anni sarebbe andato dal suo medico con la mascherina chiedendo di fare il tampone. Questa mattina sono arrivate le risposte e l’uomo è risultato positivo. In considerazione di ciò, il medico al quale si era rivolto il paziente, a Santa Marinella, si è messo spontaneamente in quarantena con la sua famiglia.