Coronavirus, Santa Marinella: positivo un settantenne – Attivati tutti i protocolli previsti. Sinergia tra la ASL Rm4 ed il Comune di Santa Marinella.COVID – 19. Primo caso positivo a Santa Marinella. Si tratta di uomo di circa 70 anni che al ritorno dalla settimana bianca (non in zone rosse), manifestava leggeri sintomi influenzali. L’uomo si è recato dal medico di base che ha confermato i sintomi di una leggera influenza attivando, come previsto, i protocolli di prevenzione al COVID-19. La ASL Rm 4 si è recata in casa del settantenne già in quarantena preventiva per effettuare il tampone che ha dato esito positivo. L’uomo, già in buone condizioni fisiche, viene monitorato diverse volte al giorno dall’equipe medica predisposta dalla ASL Rm4, mentre per il medico di base quarantena preventiva.Tutto sotto controllo, queste le parole della Direzione Generale della ASL di Civitavecchia e dell’Amministrazione Comunale di Santa Marinella. Il monitoraggio sul caso positivo è costante e rispetta tutti i protocolli medico-sanitari previsti. Il Direttore Generale Quintavalle ed il Sindaco Tidei invitano tutti i cittadini a non preoccuparsi, le Istituzioni stanno lavorando con scrupolo ed in piena sinergia. L’invito ai cittadini è quello di rispettare tutte quelle regole che ascoltiamo costantemente in tv ed in ogni luogo di informazione poiché “OGNUNO DI NOI HA LA RESPONSABILITA’ DI CONTENERE LA SITUAZIONE”. Ciascuno di noi deve fare la propria parte. I comportamenti individuali fanno la differenza e solo modificando le nostre piccole abitudini potremo contrastare la diffusione del Coronavirus. Ricordiamo a tutti che in caso di febbre, tosse o dolori muscolari bisogna evitare il pronto soccorso e contattare il proprio medico di base. NUMERI UTILI : Nazionali 1500REGIONALI: In caso di prefisso 06 si può contattare anche l’112, mentre per gli altri prefissi del Lazio il numero verde 800 118 800. ASLRm4 0696669432.