Angelo Borrelli

Le persone positive aumentano di 1598 positivi unità e passa a 7985 in totale

Coronavirus, 463 morti in Italia, 97 più di ieri – “Registriamo 102 guariti, per un totale di 724. Ci sono stati 97 decessi, per un totale di 463”. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli. L’1% dei deceduti appartiene alla fascia 50-59 anni, il 10% alla fascia 60-69 anni, il 31% è nella fascia 70-79, il 44% nella fascia 80-89 e il 14% sono ultranovantenni. “I decessi sono caratterizzati dalla prevalenza di persone fragili con pluripatologie pregresse”, afferma Borrelli. “Le persone positive aumentano di 1598 positivi unità e passa a 7985 in totale. Il 10% è in terapia intensiva o subintensiva, circa 3000 sono in isolamento domiciliare”.

Conferenza stampa del 9 marzo ore 18