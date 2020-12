Coronavirus, Sileri: “Se si vaccina meno del 30/40% bisogna pensare a renderlo obbligatorio”

Share Pin 66 Condivisioni

Il viceministro alla Sanità: “Non possiamo permetterci che il virus continui a circolare”

“Se dopo un anno, un anno e mezzo, scopriamo che meno del 30/40% della popolazione ha fatto il vaccino, sarà necessaria una qualche forma di obbligatorietà”.

Lo ha detto, come riporta Tgcom, il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri: “Non possiamo permetterci che il virus continui a circolare”.

“Se oggi c’è qualche no vax, qualche persona secondo cui il vaccino non serve dopo 60/70mila morti, e a mio avviso saranno ancora di più fino a quando si arriverà a una protezione di gregge, mi dispiace per lui”.