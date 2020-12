Share Pin 1 Condivisioni

Il viceministro alla Sanità attacca la gestione dell’emergenza

Coronavirus, Sileri: “Sciatteria e pressapochismo sul piano pandemico” –

Viceministro alla Sanità al vetriolo contro la gestione dell’emergenza pandemica in Italia.

“Il piano pandemico era troppo vecchio”, ha detto Sileri ieri sera a Quarta Repubblica su Rete4, puntando il dito contro chi non ha ricontrollato o letto le carte ‘conservate’ in un cassetto per 10 anni.

“La cosa che mi fa più male, per i morti che abbiamo avuto, era sapere di avere un piano pandemico non riletto da almeno 10 anni”.

Forse con un piano pandemico le cose sarebbero andate uguali?

“C’è stata una sciatteria e pressapochismo sul piano pandemico”. QUI IL VIDEO DELLA PUNTATA