Share Pin 2 Condivisioni

Il primo cittadino: “È necessario avere fiducia nella scienza e nei progressi enormi che ha fatto in questi anni”

Coronavirus: si vaccina il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino –

Ha ricevuto la prima dose del vaccino il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. A raccontarlo è stato proprio lui esortando gli altri ad “avere fiducia nella scienza e nei progressi enormi che ha fatto in questi anni”.

Coronavirus: si vaccina il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino

“Appena per le persone nella mia fascia d’età si è aperta la possibilità di prenotare, come avevo detto già tempo fa, ho preso l’appuntamento per sottopormi alla vaccinazione che è avvenuta al centro vaccini di Piazza delle Repubbliche Marinare, a Ostia”.

“Certo – ha proseguito Montino – avrei aspettato volentieri. E non per mancanza di fiducia: tutt’altro! Solo perché avrebbe significato rientrare in una fascia d’età più giovane!”

“È necessario avere fiducia nella scienza e nei progressi enormi che ha fatto in questi anni che ci hanno permesso di avere più vaccini contro il coronavirus in un tempo molto ridotto e con elevati standard di sicurezza”.

“È andato tutto benissimo: il personale è gentilissimo e molto professionale e l’organizzazione di questa campagna vaccinale messa in piedi Regione Lazio è molto efficiente”.

“Lo testimoniano tantissime persone che in queste settimane si stanno recando all’hub all’aeroporto, a Termini, alla Nuvola, a piazza delle Repubbliche Marinare o in uno degli altri centri allestiti”.

“Lo dimostra il fatto che nel Lazio sono oltre 838 mila le dosi somministrate ad oggi e 248 mila le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi”.

“Sottoporsi al vaccino è un diritto e un dovere verso di noi, verso le persone che amiamo e verso l’intera comunità. È una questione di salute pubblica ed è l’unico modo che abbiamo per uscire dalla pandemia”.

(torna a Baraondanews)